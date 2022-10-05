Свердловские полицейские напомнили курьерам, помогающим телефонным мошенникам, об уголовной ответственности

В Свердловской области продолжает оставаться актуальной схема обмана пожилых людей, когда им заявляют, что якобы их близкие и родственники стали виновниками ДТП. Очередной такой случай произошёл 4 октября в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

В этот день в дежурную часть ОП № 7 Октябрьского района Екатеринбурга поступило сообщение от пенсионерки, которая рассказала, что неизвестные обманным путём завладели её денежными средствами в размере 340 тысяч рублей. Деньги женщина сняла со своего счёта в банке и передала приехавшему к ней домой курьеру.

Злоумышленники отработали по стандартной распространённой схеме. Пенсионерам в вечернее либо ночное время поступает звонок от неизвестного с сообщением о страшном ДТП, где родственник пенсионера является виновником. Мошенник убеждает свою жертву в том, что для избежания уголовной ответственности необходимо отдать органам правопорядка деньги. Сумма зависит от жадности мошенника, обычно это около 1 млн рублей.

После домой к человеку отправляется курьер, чтобы забрать деньги. В полиции отмечают, что курьеры держатся на данной «работе» совсем недолго, поскольку их, как правило, задерживают сотрудники правоохранительных органов уже на выходе из дома очередного потерпевшего. На допросах курьеры пытаются ссылаться на незнание законов и не понимают, какое преступление они совершили.

«С начала 2022 года представителями свердловского гарнизона полиции раскрыта серия подобных преступлений. За помощь при совершении мошенничества организатор криминальной схемы выплачивает наёмному работнику от 5 до 10% от похищенной у доверчивых пенсионеров суммы. Соучастником преступления также автоматически становится и водитель транспортного средства, который развозит по точкам так называемого "бегунка". Итог подобной подработки всегда один — до десяти лет лишения свободы», — отметил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Правоохранители в очередной раз напоминают гражданам, особенно пожилым, быть бдительными и не допускать в своё жилище незнакомых людей. При поступлении звонков от неизвестных, которые будут убеждать вас в том, что с вашим родственником случилась беда, необходимо сразу же позвонить родным и перепроверить информацию.