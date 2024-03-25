Свердловские МСП могут стать подрядчиками «Брусники» — одного из крупнейших девелоперов в РФ

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) организует онлайн-мероприятие, благодаря которому представители малого и среднего предпринимательства смогут стать подрядчиками крупного застройщика — девелоперской компании «Брусника». Встреча пройдёт в онлайн-формате 28 марта в 11:00. Проект носит название CorpSpace: development и представляет собой площадку для сотрудничества больших компаний с представителями МСП. О событии расскажем в рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк».

«Нашими партнёрами по проекту были крупнейшие сети супермаркетов, а также магазинов для дома и ремонта. Мы проводили CorpSpace для “Сима-ленд” и ”Жизньмарт”. Это, без сомнения, очень важный для предпринимателей формат поддержки. Его итог — реальные контракты и рост оборотов малого бизнеса. С ”Брусникой” в рамках этого проекта мы работаем впервые. Застройщик ищет свыше двух десятков категорий подрядчиков. Для предпринимателей это уникальная возможность предложить свои услуги тем, кто в них реально заинтересован», — рассказывает директор СОФПП Валерий Пиличев.

На онлайн-встрече предприниматели узнают, как стать подрядчиком девелопера, входящего в десятку крупнейших в стране. Представители застройщика расскажут о себе и о требованиях к подрядчикам, также в онлайн-формате пройдёт биржа контактов и ответы на вопросы.

«Проекту CorpSpace: development пятый год, за это время он помог заключить компаниям Свердловской области несколько десятков контрактов. Мероприятия такого формата помогают объединять крупный бизнес с малым, создавать новые кооперационные цепочки внутри региона. Отложенный эффект такого инструмента поддержки — рост малого бизнеса, его постепенный переход в категорию среднего», — считает министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Принять участие в мероприятии могут представители компаний из Свердловской области, производители и поставщики товаров и услуг для строительной отрасли. Организаторы разработали для участников краткий чек-лист с информацией, которая даст застройщику представление о потенциальном подрядчике. Ссылка на чек-лист придёт в автоматическом письме по завершении регистрации на мероприятие. После онлайн-встречи все заполненные чек-листы организаторы передадут представителям «Брусники».

Предложений к сотрудничеству ждут от подрядчиков практически по всем строительным направлениям: устройство стройплощадки (временные дороги, заборы), котлован, фундамент и каркас, гидроизоляция и теплоизоляция, кровля, остекление, фасад, электроснабжение, сантехнические сети, вентиляция и сети связи, аварийные системы, лифты, черновая и чистовая отделка, элементы интерьера, ландшафт и озеленение.

Несколько главных требований «Брусники» для потенциальных подрядчиков: действующее юридическое лицо, работа с НДС, возраст предприятия не менее 1 года, также компания должна иметь свою службу монтажа.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/CorpSpace/. Событие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.