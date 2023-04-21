Свердловские малые и средние предприятия-экспортёры при помощи СОФПП заключили контракты на 20,3 млн долларов в первом квартале этого года 

Свердловские малые и средние предприятия-экспортёры при содействии Центра поддержки экспорта (подразделение областного фонда поддержки предпринимательства — СОФПП) заключили контракты на 20,3 млн долларов в первом квартале этого года, сообщили в фонде.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 189 компаний получили поддержку, 29 смогли расширить свою географию и упрочить присутствие за рубежом.

«Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу помогать экспортно ориентированным предприятиям как системно, так и в ручном режиме. В настоящее время меняются экспортные направления и мы помогаем в перестройке логистики и продвижении на новые рынки», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

ЦПЭ оказывает свердловским предприятиям более 20 различных услуг, включая поиск иностранных партнёров, софинансирование логистических затрат и другое.

«Центр поддержки экспорта СОФПП по итогам первого квартала 2023 года занял третье место в стране среди аналогичных институтов развития экспортёров. С начала года экспортные контракты при содействии ЦПЭ были заключены с 14 странами: Казахстаном, Арменией, Киргизией, Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном, Чехией, Белоруссией, Кореей, Польшей, Грузией, Китаем, Монголией и Эстонией», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

12 компаний, обратившихся за содействием в СОФПП в поиске иностранного покупателя, получили помощь в формировании коммерческого предложения, сопровождении переговоров, переводе материалов и модернизации сайта. Три из шести компаний, для которых было организовано участие в международных выставках, заключили новые экспортные контракты. Их общая сумма превысила 31 млн рублей. Пять предприятий получили помощь в сертификации продукции, а одна компания при содействии ЦПЭ зарегистрировала в КНР свой товарный знак.

Компания «Композиционные материалы», которая производит фильтры, глушители и другие технические детали из пористого алюминия, занимается экспортом уже 15 лет. До 2022 года предприятие имело опыт поставок в 32 страны мира. В последние годы компания регулярно пользуется мерами поддержки экспортёров.

«Из-за санкций реализация за рубеж упала, фонд помог нам закрыть расходы на поставку товарных партий и образцов продукции новым заказчикам, сейчас мы готовим поставки в Индию и Китай», — отметил директор предприятия Максим Черный.