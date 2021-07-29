Свердловские ковидные госпитали получили 300 кислородных концентраторов от бизнесменов

30 больниц Свердловской области получили 300 кислородных концентраторов от благотворителей, партия медицинского оборудования была передана учредителями Фонда святой Екатерины — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным, владельцем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским и генеральным директором ООО «УК УЗТМ-КАРТЭКС» Яном Центером по обращению Министерства здравоохранения Свердловской области, сообщает пресс-служба фонда.

«В первую очередь аппараты получили больницы, которые вновь перепрофилированы в ковидные госпитали и где больше всего пациенты нуждались в кислороде. Третья волна характеризуется более тяжёлыми пациентами, большинству из них требуется кислородная поддержка. Полученное количество аппаратов позволяет оперативно закрыть образовавшуюся потребность в кислороде», — сказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

В третью волну коронавируса в больницах резко возросло число пациентов с проблемами дыхательной системы и кислородным голоданием. Кислородный концентратор достаточно прост в использовании, и его можно установить прямо около кровати пациента. Аппарат выделяет молекулы кислорода из окружающей атмосферы, затем концентрирует их и выдаёт в виде потока высокоочищенного кислорода. Данные аппараты являются доступной альтернативой баллонам со сжатым кислородом, так как отпадает необходимость в их закупке и хранении под высоким давлением. Кроме того, преимущество в использовании концентраторов заключается в том, что кислород подаётся на регулярной основе и, следовательно, никогда не заканчивается. Подача воздуха может продолжаться до тех пор, пока это необходимо больному.

«Данное заболевание сопровождается поражением лёгких, что, в свою очередь, приводит к гипоксии. Для респираторной поддержки таких больных в больнице есть стационарная кислородная сеть, но для мобильной терапии пациентов с дыхательной недостаточностью кислородные концентраторы являются лучшими помощниками, так как насыщать организм кислородом можно независимо от местонахождения: в палате, коридоре или процедурной», — отметил главный врач ЦГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.

За полтора года учредители Фонда святой Екатерины выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области более 1,8 млрд рублей.