Свердловские города, включая Нижний Тагил, могут получить 20 млрд рублей на замену и ремонт труб

Свердловские власти планируют получить по федеральной программе 20 млрд рублей на ремонт и замену тепловых и водоснабжающих сетей в муниципалитетах. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава регионального Министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

«Мы видим несколько территорий, которые в обязательном порядке попадут в эту программу. Это будет Нижний Тагил, Кировград, Каменский район и, думаю, Тавда. Мы прекрасно знаем те узкие места, которые есть на территории Свердловской области. Когда мы говорим “населённый пункт”, мы не имеем в виду, что проблемы на всей его территории. Есть отдельные участки, которые необходимо демонтировать или менять», — прокомментировал на пресс-конференции министр.

Николай Смирнов отметил, что в 2022 году на подготовку к отопительному сезону на Среднем Урале было направлено около 8 млрд рублей. Было подготовлено 36 тысяч жилых домов общей площадью 99 млн кв. м, 1500 котельных, 14 тысяч км теплосетей, 12 тысяч км водопроводных сетей, 7 тысяч км канализационных и 60 тысяч км электрических сетей.

Новая программа по замене тепловых и водоснабжающих сетей начнёт действовать с 2023 года. Предполагается, что по ней в течение пяти лет будет направляться по 150 млрд рублей ежегодно на всю страну.