Свердловские депутаты сократили расходы на специальную медпомощь на 62 млн рублей и выделили из бюджета 1 млн рублей на медпомощь гражданам Украины

Комитет по бюджету свердловского Заксобрания рассмотрел выделение дополнительных средств по линии Минздрава на компенсацию медицинской помощи гражданам Украины, пишет Znak.com.

Дополнительная сумма компенсаций составит 1,3 млн рублей — на такую сумму гражданам Украины смогут помочь дополнительно в свердловских медучреждениях. Также депутаты подняли расходы на медицинскую деятельность, связанную с донорством органов, на 3,8 млн рублей. Одновременно с этим на 62 млн рублей сокращаются расходы на предоставление свердловчанам специализированной медицинской помощи.

«При этом у нас 10 млн рублей направляется на телевизионное освещение реализации национальных проектов из медицинских денег. Это чем объясняется?» — возмутился депутат Вячеслав Вегнер.

Глава бюджетного комитета Владимир Терешков распорядился запросить дополнительную информацию по этому поводу у Минздрава региона. Депутаты рассчитывают, что получат мотивированное объяснение такой перестановки к четвергу.