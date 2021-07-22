Свердловские депутаты не станут просить правительство отменить пошлины для металлургов

Депутаты Заксобрания Свердловской области согласны с введением пошлины на чёрные и цветные металлы для промышленных предприятий.

Комитет по промышленной политике одобрил введение пошлин для металлургов, объяснив это тем, что предприятия получили незапланированную прибыль, а также тем, что подорожание металлопродукции привело к увеличению стоимости строительства объектов, сообщает Znak.com.

«Средства, вырученные от пошлин, будут направлены на поддержку металлоёмких отраслей промышленности и, в первую очередь, на компенсацию удорожания строительства социальных и инфраструктурных объектов и поддержку исполнителей гособоронзаказа. Введение экспортных пошлин — это лишь один из способов стабилизации внутренних цен на металлы и металлопродукцию, выбранный с учётом большой социальной и экологической нагрузки металлургических предприятий», — сказал глава комитета Заксобрания Альберт Абзалов.

Ранее депутаты Заксобрания Свердловской области хотели обратиться к правительству РФ с просьбой пересмотреть решение о введении пошлины для металлургических компаний.

Обратиться в правительство РФ с просьбой не вводить пошлину предложил депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По словам Вегнера, новая пошлина для компаний ударит по бюджету Свердловской области: регион недополучит налог на прибыль организаций, НДФЛ, сократятся социальные программы, которые проводят предприятия.

На заседании Заксобрания области представитель министерства промышленности сообщила, что пока в правительстве не могут оценить выпадающие доходы бюджета из-за введения пошлины.

Новые пошлины для металлургических компаний будут действовать с 1 августа по 31 декабря. Как говорится в сообщении на сайте правительства, эти меры приняты, «чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке». Согласно анонимным комментариям участников рынка, для них это стало большим ударом.