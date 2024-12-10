Свердловские чиновники скрывают своё имущество у родственников, друзей и любовниц

В Свердловской области чиновники массово оформляют имущество на своих родных и близких, в том числе на сожительниц. Об этом сообщил на заседании совета представительных органов муниципальных образований директор регионального департамента по противодействию коррупции Ильхам Ширалиев. По его словам, такие случаи не единичны и происходят не только на муниципальном уровне.

«Продолжают выявляться случаи аффилированности местных чиновников с их родственниками, свойственниками и иными лицами. Некоторые главы муниципалитетов записывают имущество на сожительниц или передают его в пользование. Примеров масса, и не только на муниципальном уровне», — цитирует Ширалиева издание «Федерал пресс».

В качестве примера Ширалиев привёл случай с местным мэром, который задолжал своему другу и в качестве благодарности вручил ему награду, дающую льготы. При этом «щедрый» друг одновременно руководит компанией, подконтрольной администрации, и строительной фирмой, получающей муниципальные заказы.

Ширалиев также заявил, что во время дней Свердловской области в Совете Федерации чиновники предложили сенаторам подумать о том, как с правовой точки зрения закрепить обязанность коллег указывать информацию о сожительницах и других аффилированных лицах при предоставлении справки о доходах.