Свердловская железная дорога переходит на зимний режим и отменяет дополнительные рейсы из Нижнего Тагила

Свердловская железная дорога с 9 октября 2022 года переводится на зимний график движения. Как сообщили в пресс-службе компании, дополнительные рейсы электричек отменяются из-за окончания дачного сезона.

С 10 октября отменяются летние дополнительные поезда № 6802 сообщением Нижний Тагил — Невьянск, а также рейсы под номерами 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский — Ревда, 6632 Екатеринбург-Пассажирский — Колчедан, 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский — Храмцовская, 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка, 6951/6952 Серов — Бокситы — Серов и рейс № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский — Полевской. С 25 сентября отменён рейс № 6591/6594 Дружинино — Михайловский завод.

С 5 октября пригородный поезд № 6823/6824 сообщением Нижний Тагил — Кушва переходит на зимнее время и теперь будет курсировать только по рабочим дням. С 9 октября будет прекращена отправка рейса под номером 7082/7087 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский. Последний рейс будет курсировать 8 октября. Вместо него для перевозки пассажиров на данном направлении с 10 октября дополнительно введут пригородный поезд № 6602, который будет отправляться из Екатеринбурга в 06:49 и прибывать в Каменск-Уральский в 09:00.

Подробнее об изменениях в графике движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в Telegram-канале или по телефону 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).