Свердловская полиция начала охоту на фальшивомонетчиков 

Свердловский гарнизон полиции приступил к проведению широкомасштабного оперативно-профилактического мероприятия под условным названием «Фальшивка». Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, основной задачей акции является выявление поддельных денежных банкнот.

По словам представителя ведомства, Свердловская область не является лидером по количеству изъятых поддельных денег, но попасться на уловки мошенников вероятность есть.

«С января по август 2024 года по ст. 186 УК РФ территориальными ОВД зарегистрировано 59 преступлений. Из незаконного оборота изъято 76 фальшивок. В основном это купюры центрального банка РФ номиналом 5000 рублей — 36 шт., 2000 рублей — 5 шт., 1000 рублей — 27 шт., 4 — иностранной валюты (доллары США и евро). Преступления в данной сфере считаются особо тяжкими, так как являются посягательством на безопасность нашей державы и караются лишением свободы на срок до 8 лет даже за сбыт одного “фантика”», — говорит Валерий Горелых.

Он также подробно описал основные отличительные признаки поддельной денежной купюры от подлинной:

— различные эмблемы на денежной купюре при изменении угла должны менять цвет;

— рельефные штрихи по краям эмблемы Банка России должны быть выпуклыми на ощупь;

— серийный номер банкноты с цифрами разной высоты: цифры номера в левой части купюры плавно увеличиваются слева направо;

— на ощупь купюра должна напоминать «хворост».

При обнаружении гражданином билета Банка России, имеющего признаки подделки, с целью недопущения передачи купюр третьим лицам необходимо обратиться в ближайшее отделение банка, в котором сотрудники кредитного учреждения через специальное оборудование проверят предъявленную гражданином купюру на подлинность, после чего сообщат, является купюра подлинной или имеет признаки подделки. В случае обнаружения признаков подделки сотрудник банка вызовет полицейских, которые в ходе осмотра места происшествия произведут изъятие купюры с дальнейшим проведением её исследования и выяснения всех обстоятельств по поводу источника получения.

При обнаружении гражданином билета Банка России, имеющего признаки подделки, с целью недопущения передачи купюры третьим лицам необходимо обратиться в ближайший отдел полиции, после чего сотрудниками полиции данная купюра изымается и направляется на исследование, которое проводится в течение 3 суток. По результатам исследования, если купюра является подлинной, она возвращается гражданину, если купюра является поддельной, то проводятся все необходимые проверочные мероприятия с целью установления источника поступления изъятой купюры в гражданский оборот.

Если гражданин, зная о том, что у него имеется купюра с признаками подделки, попытается её разменять, то данная процедура образует состав преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).