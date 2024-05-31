Свердловская полиция ищет пострадавших от рук 20-летнего афериста

В Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации задержан подозреваемый в причастности к мошенничеству молодой человек 2004 года рождения. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, уроженец Североуральска, о котором идёт речь, официально не трудоустроен, судимостей не имеет, решил подзаработать «лёгких денег», согласившись на условия куратора в одном из мессенджеров.

«Приехав в столицу Среднего Урала, он нашёл требуемый адрес: Восточная, 84Б, встретился с женщиной по имени Людмила Ивановна и, назвав кодовое слово “банан”, забрал у неё пакет с 500 тысячами рублей. Выполнив поставленную мошенниками задачу, курьер пошёл отправлять похищенные деньги своему криминальному шефу. Однако порадовать аферистов очередной добычей ему не удалось, так как в дело вмешались оперуполномоченные. “Бегунка” сыщики задержали с поличным. Украденные у жительницы Екатеринбурга сбережения изъяты и ждут в полиции свою хозяйку», — отметил полковник Горелых.

В настоящее время представители МВД проводят мероприятия по установлению личности потерпевшей женщины, а также ведут поиск других возможных жертв задержанного молодого человека. Контактные телефоны свердловского угрозыска: 8 (343) 358-87-75, 358-71-96, 358-72-02.