Свердловская область заявится в федеральную программу обновления общественного транспорта

Свердловская область заявится в федеральную программу развития общественного транспорта. Об этом в своём Instagram рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Запуск новой федеральной программы к 1 марта 2022 года анонсировал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин во время совещания по реализации идей о социально-экономическом развитии страны на ближайшие 10 лет. Благодаря ей муниципалитеты смогут к 2030 году обновить 100% автобусов большого класса и 80% трамвайной инфраструктуры. Также в планах запуск новых городских электричек в восьми агломерациях. Разработка программы ведётся в рамках инициативы «Мобильный город».

«Я уже поручил правительству подготовить все необходимые документы. Скорректировать наши областные программы. Нам нужно сразу войти в “Мобильный город”, как только эта инициатива будет утверждена. Такую возможность упускать нельзя», — написал Евгений Куйвашев.

Добавим, ранее Свердловская область получала 169 автобусов к чемпионату мира по футболу. Также в 2020 и 2021 годах по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» область получила 117 новых автобусов на сниженном газе.