Свердловская область заняла второе место в рейтинге регионов по переработке пластика

Министерство природных ресурсов и экологии в связи с переходом субъектов РФ на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) составило рейтинг готовности регионов к рециклингу, пишет РБК. Регионы оценивались по количеству действующих предприятий по переработке пластмассы.

Первое место заняла Московская область с 13 работающими заводами, Свердловская область оказалась на втором месте с 9 заводами. Третью строчку поделили Республика Татарстан и Ростовская область — в обоих регионах действует по 5 предприятий.

«На данный момент в стране функционирует 78 предприятий в 28 регионах России. Это явно недостаточное количество, отрасль по переработке отходов должна развиваться активней, и мы со своей стороны как госрегулятор должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса. Задача сложная, но мы уже в процессе перехода на цивилизованные методы работы в этой сфере», — сказал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Ранее Минприроды подготовило законодательную базу для введения раздельного сбора мусора, утвердило порядок сбора ТКО, а также транспортировку и переработку отходов. Также ведомство добилось запрета на захоронение отдельных видов мусора: с 2018 года невозможно захоронение отходов, полностью состоящих из чёрных и цветных металлов, а также отходов, представленных оборудованием и прочей продукцией, содержащей ртуть. С 2019 года будет запрещено захоронение отходов из бумаги, картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, с 2021 года — компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и бытовых приборов.