Свердловская область заняла шестое место в России по числу жителей-банкротов

Свердловская область занимает шестое место в России по количеству жителей, признанных банкротами, — в регионе проживает 5,5 тысячи банкротов, со ссылкой на данные «Федресурса» пишут «Известия».

Лидерами по числу граждан-банкротов стали Москва и Московская область, где несостоятельными признано 7,4 тысячи и 7,3 тысячи человек соответственно. Третье место занимает Краснодарский край (6,8 тысячи), а четвёртое — Санкт-Петербург (6 тысяч). Следом идут Самарская (5,9 тысячи), Свердловская области (5,5 тысячи) и Башкортостан (5,3 тысячи).

Всего за январь — сентябрь суды объявили банкротами 137,4 тысячи российских граждан. Количество обанкротившихся россиян продолжает расти: за девять месяцев 2021 года оно увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как объясняют эксперты, это связано с общим снижением доходов населения. По оценкам специалистов, темпы роста банкротств замедлятся через два-три года.