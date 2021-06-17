Свердловская область заняла пятое место среди регионов России по количеству вредных выбросов с заводов

Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов по количеству вредных выбросов с заводов, со ссылкой на исследование компании FinExpertiza на основании экологических отчётов предприятий за 2020 год пишет Znak.com
По данным специалистов, в прошлом году предприятия Среднего Урала загрязнили воздух 783,9 тысячи тоннами вредных веществ. Лидерами рейтинга стали Красноярский край (2,5 млн тонн), Кемеровская область (1,6 млн тонн) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,1 млн тонн).
В целом в России наблюдается рост числа предприятий-загрязнителей, однако эксперты объясняют это тем, что в прошлом году уточнилась статистика по подсчётам выбросов. Вполне вероятно, что в данных за 2021 год число загрязнителей будет ещё больше, так как инспекторы обнаружат новых «уклонистов».
«С учётом того, что статистика по промышленным выбросам за 2019 год была менее полной, реальное сокращение экологического вреда атмосфере в 2020 году должно превышать заявленные 2%. Таким образом, локдаун и спад производственной активности действительно способствовали очищению воздуха и улучшению экологической ситуации», — отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.