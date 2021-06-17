Свердловская область заняла пятое место среди регионов России по количеству вредных выбросов с заводов

Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов по количеству вредных выбросов с заводов, со ссылкой на исследование компании FinExpertiza на основании экологических отчётов предприятий за 2020 год пишет Znak.com

По данным специалистов, в прошлом году предприятия Среднего Урала загрязнили воздух 783,9 тысячи тоннами вредных веществ. Лидерами рейтинга стали Красноярский край (2,5 млн тонн), Кемеровская область (1,6 млн тонн) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,1 млн тонн).

В целом в России наблюдается рост числа предприятий-загрязнителей, однако эксперты объясняют это тем, что в прошлом году уточнилась статистика по подсчётам выбросов. Вполне вероятно, что в данных за 2021 год число загрязнителей будет ещё больше, так как инспекторы обнаружат новых «уклонистов».