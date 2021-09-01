Свердловская область заняла пятое место по количеству учебных заведений в России

Специалисты проекта API «Контур.Фокуса» к началу учебного года проанализировали положение дел в регионах страны с образовательными учреждениями; по числу заведений Свердловская область заняла пятое место. Первое — у Москвы, второе — у Московской области, третье — у Санкт-Петербурга, четвёртое — у Краснодарского края.

По данным проекта, всего в области зарегистрировано 5,3 тысячи юрлиц и ИП, работающих в сфере образования. С 2018 года в Свердловской области стало на 3% меньше государственных образовательных организаций и на 20% - негосударственных. За тот же период число индивидуальных предпринимателей, занятых в образовании, выросло на 33 %.

Всего в регионе зарегистрировано 5287 образовательных организаций — на 2,8 % больше, чем в августе 2018 года. Из них 2681 относятся к государственным, 833 — к негосударственным. Ещё 1 773 - это ИП. Таким образом, больше половины учреждений в Свердловской области находятся в ведении государства.

Заметна тенденция на уменьшение количества образовательных учреждений в зависимости от уровня услуг по образованию, которые они представляют: высшее, профессиональное, среднее, дополнительное. Так, высшее образование можно получить всего в 1 % организаций от общего числа, зарегистрированных в регионе. Больше всего учреждений дополнительного образования детей и взрослых (38 %). На втором месте - дошкольное образование (23 %). Исключение — организации, которые отметили в качестве основного вида деятельности начальное общее образование (всего 1 %).

По итогам 2020 года среди свердловских компаний, занятых в сфере образования, больше остальных заработал Технический университет УГМК. Прибыль составила 36,6 млн рублей. На втором месте — центр дополнительного образования «Профи-ретейл», чья прибыль равна 25,3 млн рублей. На третьем месте — частное учреждение дополнительного образования «ЭмМенеджмент» с прибылью 16,6 млн рублей.