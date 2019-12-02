Свердловская область заняла первое место по числу жалоб на пытки в колониях

Свердловская область заняла первое место по числу сообщений о насилии в исправительных учреждениях, со ссылкой на опубликованные фондом «Нужна помощь» данные от Следственного комитета пишет РБК.

Согласно статистике СК, из региона поступило 720 сообщений за четыре года, по ним было возбуждено всего пять уголовных дел по части 3 статьи 286 УК («Превышение полномочий с применением насилия, оружия, спецсредств или причинением тяжких последствий»).

Всего, согласно статистике, только каждое пятое сообщение о пытках и избиениях в колониях заканчивается возбуждением уголовного дела. В Свердловской области разрыв между числом сообщений и числом возбуждённых дел самый высокий. РБК объясняет это тем, что на Среднем Урале самая большая численность содержащихся в учреждениях ФСИН.

Всего в 2018 году было рассмотрено 1881 сообщение о пытках в колониях по стране, возбуждено 60 уголовных дел. При этом руководитель юридического департамента правозащитного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров полагает, что в статистике отражена лишь небольшая часть всех жалоб заключёных на избиения и пытки.