Свердловская область заняла четвёртое место по вкладу в рост общероссийского индекса обрабатывающих производств, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В целом обработка в регионе выросла на 12%, наибольший рост показали ремонт машин и оборудования (+67,4%), производство мебели (+31,5%) и производство машин и оборудования, не включённых в другие группы (+31,1%). Причиной роста, по мнению экспертов, является импортозамещение и увеличение объёмов госзаказа.

«Это промышленные регионы, на которые в значительной мере легла нагрузка по импортозамещению и госзаказу. Госзаказ, в частности, связан с производством продукции оборонно-промышленного комплекса», — отмечает руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

В Свердловской области сегодня сосредоточено около 20% оборонных предприятий России. В лидерах по вкладу в рост обрабатывающего сектора также оказалась соседняя Челябинская область, заняв шестое место рейтинга. Здесь рост более чем на 50% показали производство компьютеров, электроники, оптики и готовых металлических изделий. На 40,9% выросло производство транспортных средств и оборудования.