Свердловская область заняла четвёртое место по продажам крепкого алкоголя в России

Свердловская область заняла четвёртое место по объёму продаж крепкого алкоголя в России. Такие данные приводятся в отчёте Росалкогольрегулирования за первый квартал 2021 года. Выше нашего региона в рейтинге только Московская область, Москва и Санкт-Петербург, сообщает E1.RU.

Судя по данным отчёта регулятора, за первые три месяца 2021 года свердловчане выпили 8,38 миллиона литров крепкого алкоголя. Активный рост в 2020 году показали торговля пивом и пивными напитками — розничные продажи выросли на 8,2 процентных пункта. А вот продажи лицензированной алкогольной продукции (крепче 9%), наоборот, сократились — на 0,2 процентных пункта по сравнению с 2019 годом.

«Структура розничной продажи алкоголя в Свердловской области существенно не изменилась [с 2019 по 2020 год], — говорит заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская. — Лидирующие позиции у нас принадлежат пиву и пивным напиткам — порядка 89%, 9% приходится на винодельческую продукцию, водка и ликёроводочные изделия — 5,5 %, коньяки — порядка 0,7% и иное — 2,5%».

В Росалкогольрегулировании отмечают, что с 2019 по 2020 год в регионе на 6,5% вырос объём розничной продажи алкоголя — свердловчане за прошлый год выпили 402 миллиона литров. Если учесть, что, по данным Росстата, взрослое население Свердловской области составляет 4,3 миллиона человек, получается, что в год каждый житель в среднем выпивает 87,47 литра алкоголя. Это примерно 0,239 литра в день.

При этом главный нарколог УрФО Антон Поддубный рассказал изданию, что ситуация с алкоголизмом в регионе серьёзно не изменилась: