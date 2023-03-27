Свердловская область заняла 33-е место в рейтинге регионов по заработной плате в малых городах и сёлах

В ежегодном рейтинге регионов по заработной плате в малых городах и сёлах Свердловская область оказалась в первой половине списка, заняв 33-е место из 82. В оценке, которую провело РИА Новости, учитывалось соотношение заработной платы в провинциях к обязательным ежемесячным платежам. При подсчёте и составлении рейтинга не брались во внимание крупные города (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих на крупных и средних предприятиях) и региональные столицы. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг была рассчитана в среднем за 12 месяцев 2022 года.

Балл Свердловской области по соотношению заработной платы к стоимости фиксированного списка товаров и услуг составил 2,39. Средней зарплатой в малых и средних городах области на 2022 год считается 45,1 тысячи рублей, а прирост заработной платы по сравнению с 2021 годом составил 13,5%. На 32-й строчке расположилась Белгородская область с баллом 2,41. Оренбургская область с показателем 2,36 заняла 34-е место, отстав от Свердловской области на всего на 0,3 балла.

Лидерами по уровню средних зарплат в малых и средних населённых пунктах стали северные и дальневосточные регионы. В первой тройке неизменно остаются ЯНАО, НАО и Магаданская область. Ямало-Ненецкий автономный округ характеризуется тем, что средняя зарплата в провинции данного региона в 4,9 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Средняя чистая зарплата составила 116 тысяч рублей, что в 2,4 раза больше среднероссийского уровня зарплат в малых и средних городах. Ненецкий автономный округ получил балл 4,35, а средняя зарплата составила 105 тысяч рублей. Магаданская область с баллом 4,27 и средней зарплатой 117 тысяч рублей расположилась на третьей строчке рейтинга.

Аутсайдерами рейтинга стали Республика Ингушетия с показателем 1,51, Кабардино-Балкарская Республика с баллом 1,50 и Чеченская Республика с самым низким баллом в списке — 1,34.