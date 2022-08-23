Свердловская область заняла 26-е место в рейтинге регионов по зарплате

Свердловская область заняла 26-е место из 85 регионов по уровню заработной платы. Исследование провели специалисты РИА Новости, которые вычисляли, сколько работающих россиян получают зарплату выше средней. Рейтинг основан на данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы.

Согласно результатам, в Свердловской области только 27% жителей получают заработную плату выше средней по стране и только 5% людей зарабатывают в месяц свыше двух средних показателей. Соседом по рейтингу Свердловской области оказалась Республика Хакасия, которая расположилась на 25-м месте. Там процент жителей с долей заработной платы выше средней — 27,5%. Ниже Свердловской области находится Приморский край. В нём 7,8% жителей получают заработную плату выше двух средних показателей и только 27% людей зарабатывают в месяц выше среднего по стране.

На первой строчке — Ямало-Ненецкий автономный округ, где выше средней зарплаты получают более 70% работников. Следом идут Чукотский, Ненецкий, Ханты-Мансийский округа. В десятку лидеров вошли Москва и Санкт-Петербург. На последней позиции оказалась Ивановская область, здесь показатель не превышает 10%. Результаты опубликованы в инфографике на сайте Ria.ru.

Согласно Федеральному закону, с 1 июня 2022 года уровень МРОТ вырос на 10% и составил 15 279 рублей (минимальная заработная плата — наименьшая величина оплаты труда работника, допустимая в определённом субъекте РФ).