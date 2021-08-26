Свердловская область вышла на первое место по количеству лесных пожаров — в регионе на 26 августа зафиксировано более 50 действующих очагов возгорания, сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства.

«57 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 6595 гектаров; 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнём, 180 гектаров; 2 пожара на землях населённых пунктов», — сообщает пресс-служба ведомства.

В Якутии на данный момент зафиксирован 31 лесной пожар, однако стоит отметить, что по площади пожаров Якутия по-прежнему существенно обгоняет Свердловскую область: в Республике Саха это 520 тысяч гектаров, в то время как у нас только 6,5 тысячи.

Сегодня из-за двух пожаров под Сысертью Екатеринбург вновь накрыло смогом, также очень серьёзная ситуация на горе Волчихе, где уже несколько дней горит лес. С пожаром борются спасатели и волонтёры, но локализовать его пока не удаётся.