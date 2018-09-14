Свердловская область возглавила рейтинг регионов с самой плохой экологией

Челябинская и Свердловская области в очередной раз стали антилидерами экологического рейтинга регионов по итогам лета 2018 года, пишет Znak.com. Рейтинг составила общественная организация «Зелёный патруль».

Регионами с лучшей экологией названы Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Белгородская область, Курская область, Республика Коми, Мурманская область, Санкт-Петербург, Магаданская область, Ульяновская область. Регионами с худшими экологическими условиями вновь стали Челябинская и Свердловская области.

«Огромный объём позитивной экологической информации мы стали получать почти от всех региональных властей, которые заинтересованы в том, чтобы улучшить позиции в рейтинге. Именно поэтому мы наблюдаем значительные подвижки в позициях регионов, которые раньше молчали», — прокомментировал рейтинг директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.

По его словам, негативную информацию по экологической тематике Свердловской и Челябинской областей организация получает от своих волонтёров, общественников и журналистов.

«А вот позитивных новостей от органов государственной власти из этих регионов в наш адрес не поступает. Обратная ситуация сложилась с Вологодской и Кемеровской областями. В формировании рейтинга учитывается всё множество позитивных сообщений от властей этих регионов. А вот негативная экологическая информация из этих регионов "не просачивается" вообще», — отметил Пукалов.

В то же время он отметил, что активность региональных СМИ, местных общественных организаций, активистов в Вологде и Кемерове крайне низкая либо о ней просто не сообщается, «хотя реальная экологическая ситуация в Череповце или в Кемерове очень далека от благополучной».