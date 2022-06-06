Свердловская область восстановит в одном из крупнейших городов ДНР дороги, водоснабжение и закупит парты для школ

Свердловская область поможет одному из крупнейших городов ДНР — Макеевке — в решении актуальных вопросов. Соответствующее соглашение накануне подписали главы Свердловской области Евгений Куйвашев и администрации Макеевки Владислав Ключаров, сообщает департамент информполитики региона.

Среди первоочередных мер поддержки — проведение дорожных ремонтов, реконструкция системы водоснабжения и помощь школам Макеевки при подготовке к началу учебного года. Свердловская область закупит парты.

«Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Мы с главой администрации Макеевки это проговорили. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам», — рассказал Евгений Куйвашев во время визита в Донецкую Народную Республику.

По данным ведомства, также члены свердловской делегации навестили участников Великой Отечественной войны в Макеевке: Валентину Базилевич-Болотову и Николая Мельникова. Они передали им медикаменты и бытовую технику. Кроме того, возложили цветы к Вечному огню и памятнику Героям Советского Союза и побывали в Свято-Георгиевском соборе.

Отметим, согласно открытым данным, численность населения Макеевки на 2021 год составляла чуть более 340 тысяч человек.