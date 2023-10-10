Свердловская область вошла в тройку лидеров по объёму финансирования креативных проектов

Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по объёму привлечённого финансирования проектов в области культуры. За последние два года Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) выделил командам Среднего Урала более 421 млн рублей. Об этом сообщил замгендиректора ПФКИ Евгений Мурахвери в ходе форума «Финансирование креативных проектов», организованного Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес»).

По словам Мурахвери, ПФКИ ежегодно имеет возможность поддерживать творческие команды в объёме 10 млрд рублей. Эти деньги выделены вплоть до 2025 года. Свердловская область в числе лидеров по работе с фондом, а креативные проекты становятся сейчас одним из лидирующих направлений.

«Свердловская область не случайно была определена федеральным Агентством стратегических инициатив в качестве пилотного региона по развитию креативного предпринимательства. К креативным индустриям относится около 10% предприятий малого и среднего бизнеса региона, то есть порядка 20 тысяч компаний. Среди самозанятых граждан региона доля занятых творческой деятельностью ещё выше: количество самозанятых в креативных индустриях региона мы оцениваем не менее чем в 30 тысяч человек», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, креативные предприниматели Свердловской области имеют различные возможности для привлечения средств. В их числе гранты для молодых и социальных предпринимателей Мининвеста Свердловской области, привлечение «народного финансирования» с помощью краудфандинга, а также поиск инвесторов на платформе «ВДело».

«СОФПП выдаёт займы по минимальным на рынке ставкам. Например, ставка по займам самозанятым сегодня составляет 1/2 ключевой ставки Центрального банка РФ», — отметил Валерий Пиличев.

Форум «Финансирование креативных проектов» проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для информирования физических лиц, самозанятых и представителей МСБ о возможностях получения денежных средств для реализации творческих проектов. На площадке «Домны» выступают представители ПФКИ, краудфандинговой платформы «Планета.ру», инвестиционной платформы «ВДело» и СОФПП. Своими кейсами делятся известные на Урале и за его пределами социальные предприниматели, лидеры креативных команд.