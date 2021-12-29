Свердловская область вошла в топ-10 «тревожных» регионов России

Свердловская область вошла в десятку самых «тревожных» регионов страны. К такому выводу пришли эксперты аналитического департамента КРОС. По итогам исследования «Национальный индекс тревожностей» стало известно, что уральцы больше всего беспокоятся о введении QR-кодов, росте количества жестоких преступлений и риске заражения коронавирусом.

«Всё чаще мысли строятся вокруг риска потери дохода в трудный период и сложности доступа к квалифицированной медпомощи. В части доходов это реакция на видимый рост цен в небольших магазинах у дома, незначительный, но видимый, и на политику работодателей: реже выплачиваются премии, снизились выплаты по сдельной оплате за труд. Что касается квалифицированной медицинской помощи, то здесь фобии питают посты и заметки тех, кто уже прошёл госпитализацию», — комментирует результаты рейтинга один из его авторов Пётр Кирьян.

Уточняется, что регионы разделили на три типа: тревожные, уравновешенные и невозмутимые. В списке тревожных Свердловская область занимает шестое место. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и Приморский край.

В 2020 году основными источниками тревоги стали пандемия коронавируса, рост безработицы, падение доходов и изменение привычного уклада жизни.