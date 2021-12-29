Свердловская область вошла в топ-10 «тревожных» регионов России

Свердловская область вошла в десятку самых «тревожных» регионов страны. К такому выводу пришли эксперты аналитического департамента КРОС. По итогам исследования «Национальный индекс тревожностей» стало известно, что уральцы больше всего беспокоятся о введении QR-кодов, росте количества жестоких преступлений и риске заражения коронавирусом.
«Всё чаще мысли строятся вокруг риска потери дохода в трудный период и сложности доступа к квалифицированной медпомощи. В части доходов это реакция на видимый рост цен в небольших магазинах у дома, незначительный, но видимый, и на политику работодателей: реже выплачиваются премии, снизились выплаты по сдельной оплате за труд. Что касается квалифицированной медицинской помощи, то здесь фобии питают посты и заметки тех, кто уже прошёл госпитализацию», — комментирует результаты рейтинга один из его авторов Пётр Кирьян.
Уточняется, что регионы разделили на три типа: тревожные, уравновешенные и невозмутимые. В списке тревожных Свердловская область занимает шестое место. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и Приморский край.
В 2020 году основными источниками тревоги стали пандемия коронавируса, рост безработицы, падение доходов и изменение привычного уклада жизни.
«Год вышел куда более тревожным, чем предыдущий, суммарный индекс тревожности по всем регионам вырос почти на четверть. Понятно, что львиную долю роста обеспечили пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры, но не только в них дело. В первых тройках фобий по многим регионам мы стабильно видим тревоги по поводу падения уровня жизни и ситуации в экономике в целом», — говорит другой автор проекта, директор по аналитике Андрей Лебедев.