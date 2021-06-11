Свердловская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим неравенством доходов населения

Свердловская область попала на 9-е место антирейтинга регионов с наибольшим разрывом в доходах, со ссылкой на отчёт международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza пишут «Известия».

Согласно исследованию, средний доход россиян по итогам 2020 года составил 35,7 тысячи рублей. При этом в некоторых регионах заработки богатых в 8–10 раз превышают доходы бедных. В среднем граждане с высокими доходами (20% населения) получали в месяц в 8,4 раза больше денег, чем бедные: 82,5 тысячи рублей против 9,88 тысячи рублей.

Топ-10 субъектов с самым большим разрывом в доходах возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где разница составляет 10,2 раза (215,9 тысячи рублей против 21,2 тысячи рублей). На втором месте — Ненецкий автономный округ, где разница в 9,4 раза (201 тысяча рублей против 21,3 тысячи рублей). Замыкает тройку Москва — там разница в 8,7 раза (177,3 тысячи рублей против 20,3 тысячи рублей).

В топ-10 попали Чукотский автономный округ (разница в 8,5 раза), Сахалинская область (разница в 8,3 раза), Адыгея (разница в 8,2 раза), Санкт-Петербург (разница в 8,1 раза), Краснодарский край (разница в 8 раз), Свердловская область (разница в 7,9 раза), Якутия (разница в 7,9 раза).

Наименьшую разницу в доходах между обеспеченными и малоимущими гражданами зарегистрировали в Карачаево-Черкесии — в 5,3 раза (37,1 тысячи рублей против 7 тысяч рублей), Костромской области — в 5,4 раза (50,7 тысячи рублей против 9,5 тысячи рублей) и Еврейской автономной области — в 5,4 раза (56,2 тысячи рублей против 10,4 тысячи рублей).

Согласно данным декларационной кампании, которые в феврале озвучила замруководителя регионального управления ФНС Лидия Исаева, в Свердловской области растёт число людей, получающих больше миллиарда рублей в год: в 2019 году их было 18, в 2020-м — уже 22. Также стало больше людей, получающих больше миллиона в год. При этом, по последним данным Свердловскстата, в регионе у 383,2 тысячи человек доходы не превышают величину прожиточного минимума.