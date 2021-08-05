Свердловская область вошла в топ-10 регионов по сокращению углеродного выброса

Международная экологическая организация Greenpeace составила рейтинг регионов России по направленности на «зелёный курс», сообщает It`s My City. Свердловская область заняла в рейтинге девятую строчку, разделив её с ХМАО, Приморским краем, Республикой Коми, Курской и Саратовской областями.

Рейтинг составлялся на основе официальных ответов властей всех субъектов России на запросы Greenpeace о том, какие низкоуглеродные инициативы планируют внедрять или уже осуществляют на территории региона.

За основу рейтинга взяли четыре критерия: количество мер «зелёного курса» в регионе, показатель «прорывные решения» по внедрению низкоуглеродных мер в субъектах, количество ложных решений (под ними подразумеваются технологии и подходы, которые нельзя назвать экологичными) и готовность к диалогу по внедрению мер «зелёного курса».

Свердловская область набрала шесть мер «зелёного курса», одно прорывное решение и два ложных решения: использование газомоторного топлива и бумажных пакетов в качестве альтернативы пластиковым. Также в экологической организации отметили, что власти региона не выразили желания взаимодействовать с ней в дальнейшем.

Первое место рейтинга Greenpeace заняла Сахалинская область, где введено шесть мер «зелёного курса», усматриваются два прорывных решения и одно ложное.