Свердловская область вошла в число лидеров федерального проекта по цифровизации господдержки МСП в 2022 году

Свердловская область вошла в число лидеров федерального проекта по цифровизации господдержки субъектов малого и среднего бизнеса в 2022 году через платформу МСП.РФ, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).

В фонде отмечают, что регион занял третье место, оказав малому и среднему бизнесу 1220 услуг. Благодаря интеграции цифровых инструментов СОФПП, на базе которого открыт центр «Мой бизнес», заявки с федеральной платформы напрямую попадают в crm-систему СОФПП и оперативно обрабатываются специалистами.

«СОФПП одним из первых в феврале 2022 года интегрировал свои услуги на цифровую платформу МСП.РФ. Областной фонд с 2019 года реализует стратегию по цифровизации сервисов и открывает доступ ко всем предоставляемым услугам в электронном виде. Интеграция с федеральным ресурсом — ещё один шаг, повышающий осведомлённость предпринимателей о мерах поддержки, расширяющий комфортные для бизнеса каналы коммуникации с институтами поддержки», — отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Интеграция с цифровой платформой также стимулировала доработку собственных сервисов и приложений областного фонда. Для реализации проекта СОФПП создал и ввёл в эксплуатацию API-сервис обмена данными.

Самыми популярными из общего объёма обращений — порядка 900 заявок — стали консультации по условиям предоставления займов СОФПП. Предприниматели также интересовались образовательными программами для старта бизнеса, господдержкой на основании социального контракта и поручительствами фонда.

Напомним, в 2022 году в тестовом режиме Корпорация МСП запустила цифровую платформу МСП.РФ и предложила Свердловской области в лице СОФПП стать одним из пилотных регионов по интеграции сервисов поддержки. В рамках этой работы, а также нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в марте 2022 года СОФПП в числе первых регионов вывел на платформу пять региональных услуг.

«Предприниматели Свердловской области могут получить на МСП.РФ как федеральную, так и региональную поддержку. В прямом доступе для малого бизнеса более 20 сервисов, при помощи которых можно зарегистрировать собственное дело, подать заявку на кредит, льготный лизинг, найти рынок сбыта, пройти обучение, проверить контрагента. При этом благодаря цифровому профилю значительно упрощается процесс получения доступных на платформе мер поддержки», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас на МСП.РФ размещено 13 региональных мер поддержки, доступных предпринимателям Свердловской области.

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития России при участии бизнеса.