Свердловская область в десятке лидеров национального рейтинга научно-технологического развития

Свердловская область заняла седьмое место в национальном рейтинге научно-технологического развития (НТР). Об этом глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил в ходе III Конгресса молодых ученых в «Сириусе».

«Анализ региональных программ лидеров рейтинга НТР показал, что все они занимают проактивную позицию в выстраивании научно-технологической повестки своего региона. При этом она скоординирована с социально-экономической политикой, а также с политикой развития профессионального образования», — сказал Валерий Фальков.

Он также отметил увеличение числа молодых исследователей. Отметим, что в Свердловской области доля исследователей в возрасте до 39 лет составляет свыше 50%.

«Губернатор Евгений Куйвашев особое внимание уделяет развитию науки и поддержке молодых учёных Свердловской области. У нас ежегодно вручаются губернаторские премии, развивается инфраструктура. Так, с подачи главы региона на базе Уральского федерального университета сейчас создаётся кампус мирового уровня и рядом разместится технопарк электронной промышленности», — сказал глава областного Минпромнауки Сергей Пересторонин.