Свердловская область упала в рейтинге по качеству жизни в России

Свердловская область опустилась на две позиции в опубликованном РИА Новости рейтинге российских регионов по качеству жизни.

По данным исследования, Свердловская область занимает 15-е место в стране, хотя в предыдущем рейтинге была на 13-м месте. Регион пропустил вперёд Тюменскую область, которая в прошлый раз находилась на одну строчку ниже.

Оценки выставлялись по итогам 2020 года. В регионах, которые заняли первые строчки рейтинга, высокий уровень экономического развития, на них в целом приходится около 40% суммарного ВРП субъектов Федерации, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал. Кроме того, на результат влияет развитость инфраструктуры, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития.

В целом за год в России показатели, характеризующие качество жизни, существенно не изменились. Рейтинг ожидаемо возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Как отмечают эксперты, эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие баллы, пока недосягаемые для других субъектов. По мнению специалистов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится.