Свердловская область стала пилотным регионом для реализации Регионального стандарта развития креативных индустрий в РФ

Свердловская область стала пилотным регионом РФ для реализации Регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом рассказала директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС-Урал. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выбран опорной организацией развития креативных индустрий.

«Мы хотим, чтобы Свердловская область стала системным партнёром АСИ по развитию креативной экономики на территории России. Сейчас креативным индустриям уделяется большое внимание. Региональный стандарт нацелен на фокусировку на определённых индустриях. Обычно представители региона хотят заниматься развитием всего одновременно, но выигрывают те, кто фокусируется на конкретных индустриях. В Свердловской области это, конечно, индустрия моды, кино и музыкальные проекты. Важно сформировать понятные точки роста, поддержать предпринимателей, продюсеров, бренды. АСИ совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства разрабатывает региональный стандарт — индивидуальную карту развития региона», — рассказала Екатерина Черкес-заде.

За 2023 год вклад креативной экономики в ВВП России, по данным Росстата, составил 3,5%, к 2030 году планируется увеличить долю до 6%. В России в креативную экономику входит порядка 17 отраслей — от индустрии моды до индустрии развлечений.

«Мы начинаем работу с заключения соглашения о сотрудничестве между АСИ и правительством Свердловской области. Одним из ключевых положений является создание региональной опорной организации развития творческих индустрий. С учётом имеющегося опыта и компетенций по решению губернатора Евгения Куйвашева такой организацией определён Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства», — пояснил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Формирование сети креативных кластеров региона началось ещё в 2020 году и включает ряд крупных площадок: креативные кластеры «Домна» и «Л52» в Екатеринбурге, арт-резиденция «В Чёрной» в Черноисточинске, SAMORO.doc в Нижнем Тагиле, «На Заводе» в Сысерти, «Нити Х Нити» в Арамиле.

Первый шаг в развитии креативных индустрий в Свердловской области — анализ их влияния на экономику и создание региональной экспертной группы. До этого подобных исследований на региональном уровне не проводилось.

«Эксперты во всех сферах, которые относятся к креативным индустриям (от моды и народных художественных промыслов до IT и медиа), обязательно примут участие в разработке и внедрении регионального стандарта. СОФПП, как опорной организации, вместе с АСИ предстоит сформировать экспертный совет. Это произойдёт до конца апреля», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Кроме региональной экспертной группы, будет создана комиссия при СОФПП. Туда войдут эксперты из названных сообществ и представители креативных кластеров и других учреждений, которые занимаются развитием креативных индустрий. План реализации стандарта будет утверждён в апреле 2024 года.

«СОФПП реализует разнообразные меры поддержки: финансовые, нефинансовые и имущественные. Наша задача — содействовать спросу на креативные индустрии, мы проводим различные события, ярмарки (за прошлый год их было шесть), а также помогаем в развитии нишевых интернет-проектов и социальных сетей. Занимаемся поддержкой экспорта продукции, развиваем объекты инфраструктуры, объединяем профессиональные сообщества, обучаем кадры для этой сферы», — поделился директор СОФПП Валерий Пиличев.

Главное и первое мероприятие в рамках развития креативных индустрий пройдёт в конце августа — это международная неделя моды U'FASHION LAB. Официально проект будет презентован 27 мая. По словам Вадима Третьякова, перед организаторами стоит цель сделать Свердловскую область модной столицей России. Неделя моды пройдёт с 19 по 25 августа, она является частью масштабного проекта поддержки индустрии моды U'FASHION.