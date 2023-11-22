Свердловская область проведёт День региона в рамках выставки «Россия» на ВДНХ

Свердловская область 25 ноября проведёт День региона в рамках выставки «Россия» в Москве на ВДНХ.

«Всемирно известные горнозаводчики Демидовы ещё три века назад заложили здесь основу российской металлургии. И по сей день уральский металл укрепляет благосостояние нашей страны. Сегодня мы идём к новой цели — превратить Екатеринбург в студенческую столицу России, ведь молодость, помноженная на опыт и традиции, — это двигатель, который приведёт нас к новым успехам. Приходите на выставку на ВДНХ, чтобы больше узнать о Свердловской области», — говорит губернатор Евгений Куйвашев.

Павильон с экспозицией, представляющей регион, где действуют более 12 тысяч промышленных предприятий, выполнен в стиле «Демидовский лофт». Это дизайнерский проект, воссоздающий облик металлургического предприятия (заводские стены, бетон, медь, чугун), дополненный современными мультимедиатехнологиями.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября, она будет работать до 12 апреля 2024 года. На стенде Свердловской области гости могут познакомиться с достижениями Среднего Урала и перспективными проектами.