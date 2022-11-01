Свердловская область презентовала возможности региона на форуме делового туризма MEF в Москве

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области представило возможности региона на втором форуме делового туризма MICE Excellence Forum (MEF), который прошёл с 27 по 29 октября в Москве в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

В программе мероприятия приняли участие 532 специалиста и эксперта отрасли, были представлены такие направления, как Свердловская, Амурская, Самарская, Калининградская области, Санкт-Петербург, Сочи, Кольский полуостров, Карелия, Алтай, Казань, Дагестан, Киргизия, Беларусь, Дубай, Абу-Даби и другие. Событие проходило под слоганом «Выход есть!».

По словам руководителя Уральского конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области Аркадия Киселёва, регион второй год подряд выступает партнёром MEF, поскольку продвижение конгрессно-выставочных возможностей и делового туризма — это одна из приоритетных задач областного правительства.

«Для нас участие в одном из крупнейших мероприятий индустрии MICE значимо в ракурсе презентации региона для федеральных организаторов и заказчиков мероприятий. Ответ на вопрос, есть ли выход, сформулирован в нашем слогане “Урал близко!”. В этом году мы собрали рекордное количество MICE-поставщиков от Свердловской области, в делегации было почти 20 человек. Мы наблюдаем рост числа участников форума. На презентации, которую Уральское конгресс-бюро проводило в рамках деловой программы форума, мы увидели большой интерес к нашему региону и получили множество запросов на сотрудничество и проекты в регионе», — отметил Аркадий Киселёв.

По словам креативного директора MEF Ирины Михальковой, особенностью форума является сочетание образовательной, b2b и неформальных программ. В 16 сессиях образовательной программы выступили 49 спикеров, её ведущими и модераторами стали представители профессионального сообщества TOP Moderator.

«Для работы в MICE необходимы надёжные партнёры и обширная сеть контактов, вдохновение и знание трендов индустрии, а также чувство единения с коллегами по отрасли», — отмечает она.

Впервые MEF прошёл в ноябре 2021 года и собрал 439 участников. Форум стал одним из самых заметных отраслевых событий, вошёл в число финалистов премии EFEA Awards и получил приз как «Открытие года» на BBT Forum & Awards.