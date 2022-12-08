Свердловская область попала в топ-5 регионов по уровню госдолга

Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов РФ по уровню государственного долга. Как пишет портал 66.ru, по словам финансового аналитика Константина Селянина, дефицит бюджета Свердловской области в 2023 году составит 19,6 млрд рублей. Это на 3,5 млрд рублей больше, чем в текущей ситуации 2022 года.

Согласно РИА Рейтинг, первое место по уровню госдолга заняла Московская область, где на 1 октября 2022 года объём невыплаченных средств составил 274,9 млрд рублей. На втором месте расположилась Москва (131,4 млрд рублей), третью позицию заняла Нижегородская область (118,8 млрд рублей), четвёртым в рейтинге оказался Краснодарский край (105,6 млрд рублей), Свердловская область заняла пятое место с госдолгом 103,34 млрд рублей. С начала года он вырос на 3,8 млрд рублей. Далее идёт Республика Татарстан (95,5 млрд рублей), а семёрку регионов закрывает Санкт-Петербург (93,3 млрд рублей). Отмечается, что на эти семь регионов РФ приходится почти 35% суммарного регионального госдолга.

Как рассказал порталу 66.ru финансовый аналитик Константин Селянин, ситуация с государственным долгом в Свердловской области не самая плохая, так как «в структуре долга присутствуют только практически бесплатные трансферы из федерального бюджета и ценные бумаги региона». С полученными от банков кредитами Свердловская область расплатилась и на данный момент не стремится брать новые. По итогам девяти месяцев этого года госдолг регионов РФ вырос на 8,9% и составил 2,964 трлн рублей. В 75 регионах объём госдолга вырос, в девяти — снизился, а в Севастополе и вовсе отсутствует.

«Совершенно очевидно, что дефицит бюджета окажется выше, чем был запланирован. Традиционный источник финансирования, которым закрывали дыры раньше, — федеральные трансферы — вряд ли будет доступен. Судя по всему, область на этот источник и не рассчитывает. Остаются банковские кредитные облигации. Но выпуск облигаций — дело небыстрое, кроме того, по уровню обслуживания они сопоставимы с кредитами», — рассказал 66.ru Селянин.

По словам аналитика, несмотря на ситуацию, госдолг Свердловской области позволяет региону брать взаймы. В будущем госдолг продолжит расти до 2025 года, а после постепенно начнёт снижаться.