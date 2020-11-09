Свердловская область попала в топ-3 регионов с самой низкой аварийностью на дорогах

Свердловская область оказалась на втором месте в рейтинге регионов с самой низкой аварийностью на дорогах, пишет РИА Новости.

Самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чечне, где за этот период на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 44 ДТП с пострадавшими. За ней следуют Свердловская область, где данный показатель меньше 100, а также Ростовская область, где аварийность немного превышает этот уровень (102 аварии с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта).

Замыкает рейтинг Тува с показателем 632 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта, что более чем в три раза выше общероссийского уровня и почти в два раза больше, чем в занимающей 84-е место Республике Алтай. Кроме них, ещё в двух регионах — Омской и Владимирской областях — количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта по итогам января — сентября 2020 года превысило 300 случаев.