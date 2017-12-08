Свердловская область попала в топ-10 туристического рейтинга регионов России

Свердловская область заняла 10-е место в рейтинге туристической привлекательности регионов, сообщается на портале Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», который совместно с журналом «Отдых в России» исследует развитие туризма в регионах.

По итогам исследования Свердловская область получила 83,5 балла из 100 возможных — высший балл за объём платных туристических услуг. Регион уступил Краснодарскому краю (лидеру рейтинга), Москве и Московской области, Санкт-Петербургу, Крыму, Ставрополью, Алтаю, Нижегородской области и Приморскому краю.

Отмечается, что в следующем году Свердловскую область ждут ещё два крупных туристических события, которые могут положительно сказаться на привлекательности Среднего Урала: в частности, в Екатеринбурге будут проходить матчи чемпионата мира по футболу и отмечаться 100-летие со дня гибели последней императорской семьи Романовых.