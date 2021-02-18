Свердловская область попала в пятёрку регионов-лидеров по сумме выписанных водителям штрафов

ГИБДД Свердловской области за 2020 год выписала штрафы водителям на 3,7 млрд рублей, регион занял пятое место в России по сумме штрафов, пишет «Коммерсантъ».

По всей России в прошлом году автовладельцев оштрафовали на 117 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2019 году. Всего Госавтоинспекция вынесла в отношении российских водителей 167 млн постановлений (на 15% больше, чем год назад).

Больше всего штрафовали водителей в Москве (30 млн постановлений на 23 млрд рублей), Московской области (30,5 млн штрафов на 18,9 млрд рублей), Татарстане (7,3 млн штрафов на 4,7 млрд рублей), Краснодарском крае (6,3 млн — на 4 млрд).

По мнению экспертов, увеличение штрафов обусловлено тем, что в России активно устанавливают камеры видеонаблюдения. Так, Чукотка осталась единственным субъектом, где пока не установили камеры на дорогах, — отсюда и последнее место по штрафам среди всех регионов.