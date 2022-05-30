Свердловская область попала на 21-е место в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей

РИА Новости на основе данных официальной статистики подготовило рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2021 года. Он рассчитывался по потенциально возможному остатку денег у семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Для расчёта складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учётом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей.

Свердловская область заняла по этому показателю 21-е место. По данным Росстата, у средней свердловской семьи эти остатки составили 35,9 тысячи рублей при двух несовершеннолетних в семье и 47,6 тысячи рублей в семьях с одним ребёнком.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ — 102,5 тысячи рублей и 115,5 тысячи рублей соответственно. Для сравнения: в Москве эти цифры составляют 81 тысячу и 91 тысячу рублей. В двух российских регионах — Кабардино-Балкарии и Чечне — в свободном распоряжении у семей со средним заработком после минимальных расходов остается менее 10 тысяч рублей и без дополнительных доходов содержать семью с двумя детьми очень сложно.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2021 года после минимальных жизненно необходимых трат остаётся 50,3 тысячи рублей.