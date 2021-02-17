Свердловская область получит крупнейший в России транш на помощь больницам

Свердловская область по распоряжению председателя праительства Михаила Мишустина получит 1,7 млрд рублей из федерального бюджета в качестве дополнительного финансирования больниц и поликлиник.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС», — говорится в релизе на сайте правительства.

Всего регионам России выделят более 25,4 млрд рублей. Деньги получат медицинские учреждения, которые работают по системе ОМС. Транш, который получит Свердловская область, — самый большой среди регионов России.