Свердловская область получит из федерального бюджета почти 600 млн рублей на развитие туризма

В 2023 году Свердловской области выделят 589 млн рублей на развитие туризма в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона, такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В этом году 332 млн рублей из федерального бюджета выделят на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов и сети маршрутов. Кроме того, деньги пойдут на усовершенствование «Демидовского маршрута». 38 млн рублей направят на музыкальный фестиваль «Ночь музыки». На оставшиеся деньги, 219,5 млн рублей, благоустроят туристический центр Екатеринбурга.