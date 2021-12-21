Свердловская область получит более 1,5 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в 2022 и 2023 годах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных средств среди регионов страны. Свердловская область получит от правительства по 763 млн 353 тысячи рублей в 2022 и 2023 годах. Средства пойдут на ремонт и строительство автомобильных дорог регионального и местного значения, говорится в документе.

«Будут приведены в нормативное состояние около 3 тысяч километров автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок», — передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба правительства.

В ближайшие два года 84 региона на эти цели получат 100 млрд рублей.