Свердловская область получит 8,5 миллиарда рублей на расселение из аварийного жилья

Свердловская область получит дополнительно 8,55 миллиарда рублей для досрочного завершения программы по переселению людей из аварийного жилья, пишет E1.ru.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в ответ на обращение депутата Госдумы Павла Крашенинникова пообещал выделить региону 4,55 миллиарда рублей в апреле-мае 2021 года и ещё 4 миллиарда до конца года. При таком финансировании ожидается, что программа по переселению завершится до 31 декабря 2023 года.

«Надо получить теперь эти деньги, следить, чтобы всё прошло прозрачно, ни у кого не было желания воспользоваться этим потоком денег и чтобы граждане получили нормальное жильё. Мы, конечно, будем делать максимум возможного, чтобы тема с аварийным жильём была экзотической, а не системной. По другим направлениям тоже продолжаем работу. Насчёт денег я считаю, что так же надо идти и в других направлениях. У нас много проблем и с дорогами, и с медициной», — заявил Павел Крашенинников.