Свердловская область получит 770 млн рублей на поддержку рынка труда

Резервный фонд правительства России выделит 770 млн рублей на поддержку рынка труда в Свердловской области. Как передаёт слова губернатора Евгения Куйвашева департамент информационной политики региона, денежные средства направят на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и на организацию общественных работ для тех, кто встал на биржу труда.

«Кроме того, на реализацию программ профобучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, региону выделено 208 млн рублей», — сказал губернатор на заседании областного правительства.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в ближайшее время будут определены сроки, порядок и условия расходования средств.