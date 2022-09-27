Свердловская область получит 400 млн рублей на модернизацию поликлиник

Свердловская область получит 401,8 млн рублей на развитие первичного звена здравоохранения. Постановление о выделении 46 регионам более 3 млрд рублей подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Наш регион получит самую большую сумму.

Согласно распоряжению, с помощью федеральных средств в размере 3 млрд рублей приобретут более 1,6 тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе УЗИ и рентгеновские аппараты, а также свыше 20 специализированных автомобилей для доставки пациентов в больницы и выезда врачей на вызовы. Часть выделенных средств пойдёт на закупку и монтаж более 20 модульных конструкций, где в будущем планируют разместить врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Благодаря федеральному финансированию отремонтируют 90 медицинских учреждений.

В мае 2022 года на модернизацию первичного звена здравоохранения правительство выделило более 1,1 млрд рублей. Деньги были направлены в 23 региона. Всего до 2025 года на развитие первичного звена здравоохранения будет выделено не менее 500 млрд рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Как сообщается в документе, объём финансирования рассчитывается по специальной формуле с учётом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.