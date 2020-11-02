Свердловская область получит 162 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом

Федеральное правительство выделит Свердловской области более 162 млн рублей на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом, которые будут выдаваться им бесплатно, пишет Znak.com. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги выделены на покупку лекарств для заболевших, которые проходят лечение на дому, — для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Лекарства им должны выдавать бесплатно по рецепту лечащего врача. Всего регионам России будет выделено на эти цели чуть больше 5 млрд рублей.

В больницах Свердловской области можно бесплатно получить лекарства для лечения коронавируса, однако для этого нужно официально подтвердить свой тест на COVID-19 через поликлинику и дождаться, пока информация о положительном тесте поступит в базы больницы и Роспотребнадзора.