Свердловская область получит 1,3 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Свердловская область получит 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Это дополнительная финансовая поддержка для оказания бесплатной (страховой) медицинской помощи, говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства направят в том числе на оказание стационарной помощи больным COVID-19.

Минздрав РФ должен заключить с регионами соглашение о поддержке в течение 30 дней, а затем проконтролировать его реализацию.

За последние сутки в Свердловской области зафиксирован очередной рекорд по выявлению новых случаев заболевания. В регионе, по данным оперативного штаба, сегодня выявлено 674 заболевших. Состояние 922 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 607 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 482 — на аппаратах ИВЛ. 9 273 человека находятся в больницах в состоянии средней тяжести.