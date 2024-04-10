Свердловская область получила почти 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. Бесплатно привиться смогут дети и люди старше 60 лет

Свердловская область получила около 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита, закупленных за счёт средств областного бюджета в рамках региональной программы «Общественное здоровье уральцев», утверждённой губернатором Евгением Куйвашевым. Это около 99 тысяч доз детской вакцины «Клещ-Э-Вак» и 92,5 тысячи доз вакцины для взрослых «Энцевир». К концу этой недели она появится в поликлиниках.

«Наша область является зоной напряжённого природного очага клещевых инфекций. Самой эффективной мерой защиты от них была и остаётся вакцинация. Делать прививку, обеспечивая свой организм надёжной защитой против клещевого энцефалита, или нет, каждый решает для себя. Но печальные последствия отказа мы регистрируем буквально каждый год», — отмечает главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

Бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита, согласно Региональному календарю профилактических прививок, доступна людям старше 60 лет, детям с 15 месяцев и тем, кто привлекается к тушению лесных пожаров. Бесплатно можно сделать первую и вторую прививку, ревакцинация в дальнейшем проводится за счёт собственных средств граждан.

Эпидемиологи напоминают, что первые две прививки в общем курсе вакцинации против клещевого энцефалита проводятся с интервалом 1–7 месяцев. Сделать это при желании можно в течение всего года, в том числе летом, но после обязательно следует на две недели отказаться от выходов на природу, чтобы исключить возможную встречу с клещом. В дальнейшем ревакцинация проводится через один год, а последующие ревакцинации — через каждые три года.