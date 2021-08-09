Свердловская область получила 96 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Свердловскую область с 5 по 9 августа поступило более 96 тысяч доз «Спутника V» и «Спутника Лайт». Вакцина уже распределена между медицинскими учреждениями и мобильными пунктами областных городов, сообщает департамент информполитики региона.

Как сообщил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов, против COVID-19 первым компонентом привиты почти 30 процентов свердловчан.

Вакцинация проводится в прививочных пунктах поликлиник и в мобильных пунктах в торговых центрах. В Нижнем Тагиле до сих пор работает один мобильный пункт вакцинации — в ТЦ «DEPO» на Свердловском шоссе, 31б. С 9 по 13 августа прививку можно поставить с 16:00 до 20:00, а в выходные, 14 и 15 августа, — с 10:00 до 20:00.

Желающим сделать прививку нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.