Свердловская область опустилась на 6 строчек в рейтинге регионов по уровню жизни

Свердловская область заняла 22-е место в рейтинге регионов-лидеров социально-экономической устойчивости Фонда развития гражданского общества (ФорГО) за второй квартал этого года, пишет 66.ru. При этом в прошлом списке за первый квартал 2021 года регион располагался на 16-й строчке.

Как объясняют на сайте ФорГО, блок исследований состоит из четырёх отдельных рейтингов и итогового интегрального. В данном рейтинге учитывается среднемесячная зарплата, прожиточный минимум и отношение сумм регионального продукта (РП) на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения региона.

У Свердловской области следующие индексы: РП на душу экономически активного населения — 23, РП на душу населения — 22, средняя зарплата — 27, прожиточный минимум — 28. Для сравнения, у региона-лидера эти показатели следующие: РП на душу экономически активного населения — 2, РП на душу населения — 2, средняя зарплата — 1, прожиточный минимум — 1.

Всего в итоговый список вошли 30 субъектов России, которые, считают авторы, наиболее социально-экономически развиты сейчас. Свежий рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, в первой десятке также Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотка, Сахалинская область, ХМАО, Москва, Якутия, Мурманская область и Республика Коми.